Averajla ikinci
Riekerink, Hamzaoğlu’nun gerisinde kaldı.
Riekerink, ligdeki ilk 8 hafta performansı kıyaslandığında Hamza Hamzaoğlu'nun gerisinde kaldı. Galatasaray 8 haftada topladığı 17 puanla 3. sırada bulunuyor. 13 gol atıp 6 gol yiyen Cimbom +7 averaja sahip. Cimbom, Riekerink yönetiminde sergilediği ilk 8 haftadaki performansıyla averajla geçen sezonun gerisinde kaldı. Hamza Hamzaoğlu'nun başında olduğu G.Saray, Avrupa'da da mücadele ettiği aynı periyotta ligde aynı puanı (17) toplamış ancak daha fazla gol (17) atmış ve +9 averaja sahip olup ikinci sırada yerini almıştı. Riekerink'in aksine Hamzaoğlu geçen sezon görev yaptığı sürede fazlasıyla eleştiri almıştı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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