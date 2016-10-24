 Sneijder kendisiyle çelişti! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Sneijder kendisiyle çelişti!

    Sneijder kendisiyle çelişti!
    Trabzon'a karşı hiçbir varlık gösteremeyen Sneijder, maça 10 numara pozisyonunda başlamasına rağmen sık sık sol kanada kayınca etkisiz kaldı. Bruma ile neredeyse yan yana oynayan Wesley, 'ı çalıştırdığı dönemde Prandelli'nin kendisini sol kanatta kullanmasına tepki göstermiş ve "Ben eskiden 10 numarada oynardım" diyerek eleştirmişti.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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