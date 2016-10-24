Sneijder kendisiyle çelişti!
Trabzon'a karşı hiçbir varlık gösteremeyen Sneijder, maça 10 numara pozisyonunda başlamasına rağmen sık sık sol kanada kayınca etkisiz kaldı. Bruma ile neredeyse yan yana oynayan Wesley, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Prandelli'nin kendisini sol kanatta kullanmasına tepki göstermiş ve "Ben eskiden 10 numarada oynardım" diyerek eleştirmişti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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