 Sneijder müjdesi – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Sneijder müjdesi

    Sneijder müjdesi

    Sakatlığı düzelen Hollandalı yıldız antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

    Cimbom'da Wesley Sneijder sevinci yaşanıyor. Hollanda Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, dün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sneijder görev verilmesi halinde yarın takımdaki yerini alabilecek. Sağlık heyeti tarafından önceki gün teste tabi tutulan Lukas Podolski ile Tolga Ciğerci'nin de oynamalarına engel bir durumun olmadığı açıklandı. Sigthorsson dışında takımda eksik oyuncu kalmadı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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