 Pres çalıştılar – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Pres çalıştılar

    Pres çalıştılar
    maçının hazırlıklarına dün sabah yapılan idmanla devam edildi. Neşeli geçen antrenmanda futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları uyguladı. Basına kapalı bölümde ise Trabzonspor maçının taktiği denendi. Sarı-kırmızılılar, bugün son çalışmasını yaptıktan sonra Florya'da kampa girecek.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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