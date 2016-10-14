Podolski: Avrupa şart
Alman yıldız, “Galatasaray eğer Avrupa kupalarında yoksa, benim ne kadar gol attığımın önemi yoktur ve kötü bir sezon geçmiş demektir” dedi
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, sakatlığının ardından Antalyaspor maçında 2 golle sahalara dönmesi hakkında, "Yapılması gerekeni yaptım. İyi çalıştım. Gol yüzdesi yüksek bir oyuncuyum" derken, "Doping yok" esprisini yaptı.
17 GOL ATMAK İSTERİM
Kendini yüzde 70-80 hazır hissettiğini, hedefinin yüzde 100'e ulaşmak olduğunu vurgulayan Panzer, bu sezonki hedefi konusunda ise, "Geçen yıl kendi adıma iyi bir sezon geçirdim (17 gol, 9 asist). Bu sezon da en az o kadar gol atıp, asist yapmak isterim ama Galatasaray eğer Avrupa kupalarında yoksa, benim istatistiklerimin de bir önemi yoktur ve kötü bir sezon geçmiş demektir. Gelecek sezon Avrupa kupalarında olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
KADIKÖY'DE GALİBİYET
Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya, "Galatasaray olarak her derbiyi kazanmak için çıkarız, Kadıköy'de de sahaya galibiyet için çıkacağız. Ancak derbiyi kazanıp şampiyon olamazsanız bunun önemi yok" yanıtını veren Podolski, 2 yıl daha anlaşması olduğunu ve G.Saray'da devam etmek istediğini söyledi
PODOLSKİ'DEN İNCİLER
*Forvet ve kanatlarda da görev yapabiliyorum ama özelliklerim açısından kendimi en iyi hissettiğim yer Antalyaspor maçında oynadığım 10 numara pozisyonu.
*Taraftarımız son maçta yenik durumdayken bile büyük destek verdi. Umarım tüm maçlarda böyle olurlar.
*Riekerink pozitif bir insan. Futbolu bilen birisi. İyiye giden bir takım var.
*Eren Derdiyok'un 5 gol atması iyi bir şey. Ben de iyi bir oyuncuyum. Kimin forma giyeceğine hoca karar verir.
*Türkiye ile ilgili düşüncelerim pozitif. Köln'de de çok Türk Arkadaşım vardı, burada da var. İyi ki gelmişim dediğim bir yıl geçirdim.
*Löw ile problemim yok. Galatasaray'a yoğunlaşmak için milli formayı bırakma kararı aldım.
17 GOL ATMAK İSTERİM
Kendini yüzde 70-80 hazır hissettiğini, hedefinin yüzde 100'e ulaşmak olduğunu vurgulayan Panzer, bu sezonki hedefi konusunda ise, "Geçen yıl kendi adıma iyi bir sezon geçirdim (17 gol, 9 asist). Bu sezon da en az o kadar gol atıp, asist yapmak isterim ama Galatasaray eğer Avrupa kupalarında yoksa, benim istatistiklerimin de bir önemi yoktur ve kötü bir sezon geçmiş demektir. Gelecek sezon Avrupa kupalarında olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
KADIKÖY'DE GALİBİYET
Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya, "Galatasaray olarak her derbiyi kazanmak için çıkarız, Kadıköy'de de sahaya galibiyet için çıkacağız. Ancak derbiyi kazanıp şampiyon olamazsanız bunun önemi yok" yanıtını veren Podolski, 2 yıl daha anlaşması olduğunu ve G.Saray'da devam etmek istediğini söyledi
PODOLSKİ'DEN İNCİLER
*Forvet ve kanatlarda da görev yapabiliyorum ama özelliklerim açısından kendimi en iyi hissettiğim yer Antalyaspor maçında oynadığım 10 numara pozisyonu.
*Taraftarımız son maçta yenik durumdayken bile büyük destek verdi. Umarım tüm maçlarda böyle olurlar.
*Riekerink pozitif bir insan. Futbolu bilen birisi. İyiye giden bir takım var.
*Eren Derdiyok'un 5 gol atması iyi bir şey. Ben de iyi bir oyuncuyum. Kimin forma giyeceğine hoca karar verir.
*Türkiye ile ilgili düşüncelerim pozitif. Köln'de de çok Türk Arkadaşım vardı, burada da var. İyi ki gelmişim dediğim bir yıl geçirdim.
*Löw ile problemim yok. Galatasaray'a yoğunlaşmak için milli formayı bırakma kararı aldım.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Podolski: Avrupa şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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