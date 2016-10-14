 Potaya 17’lik star – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Potaya 17’lik star

    Potaya 17’lik star
    Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Melisa Brcaninovic'i transfer etti. Son 4 sezonda ülkesinin takımlarından Jedinstvo'nun formasını giyen 17 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 1.92 metre boyundaki Melisa Brcaninovic 2015 yılında Bosna Hersek Basketbol Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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