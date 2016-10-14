Potaya 17’lik star
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Melisa Brcaninovic'i transfer etti. Son 4 sezonda ülkesinin takımlarından Jedinstvo'nun formasını giyen 17 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 1.92 metre boyundaki Melisa Brcaninovic 2015 yılında Bosna Hersek Basketbol Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Potaya 17’lik star haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.