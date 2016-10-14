 Cüneyt Çakır ile ilk kez – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ile ilk kez

    Cüneyt Çakır ile ilk kez
    G.Saray'ın Ankara'da ile oynayacağı maça atandı. Çakır şimdiye dek 37 kez sarı-kırmızılı ekibin maçlarında düdük çalarken bu maçlardan 18'ini , 10'unu ise rakipleri kazandı. 9'u ise berabere bitti. Çakır'ın ilk G.Saray maçı 2004-05 sezonundaki mücadelesi olurken deneyimli hakem ilk kez Galatasaray- mücadelesinde düdük çalacak.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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