Cüneyt Çakır ile ilk kez
G.Saray'ın Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maça Cüneyt Çakır atandı. Çakır şimdiye dek 37 kez sarı-kırmızılı ekibin maçlarında düdük çalarken bu maçlardan 18'ini Galatasaray, 10'unu ise rakipleri kazandı. 9'u ise berabere bitti. Çakır'ın ilk G.Saray maçı 2004-05 sezonundaki İstanbulspor mücadelesi olurken deneyimli hakem ilk kez Galatasaray- Gençlerbirliği mücadelesinde düdük çalacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Cüneyt Çakır ile ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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