Gol kralını kaptı
Galatasaray, Atakum Belediyespor U15 takımının yıldız futbolcusu Emirhan Ergün'ü transfer etti.
Geçen sezon Coca-Cola Gelişim Ligi'nde 32 gol atan genç forvet, büyük takımların radarına girmişti. Birçok takımın peşinde koştuğu futbolcuyu, Galatasaray renklerine bağladı. Genç futbolcu "Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Gol kralını kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.