 Gol kralını kaptı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Gol kralını kaptı

    Gol kralını kaptı

    , Atakum Belediyespor U15 takımının yıldız futbolcusu Emirhan Ergün'ü transfer etti.

    Geçen sezon Coca-Cola Gelişim Ligi'nde 32 gol atan genç forvet, büyük takımların radarına girmişti. Birçok takımın peşinde koştuğu futbolcuyu, renklerine bağladı. Genç futbolcu "Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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