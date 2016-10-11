Sıra sende CSKA Moskova
Erkekler Basketbol Ligi'ne Best Balıkesir galibiyetiyle başlayan Galatasaray Odeabank gözünü THY Avrupa Ligi'ne çevirdi. Perşembe akşamı Abdi İpekçi'de CSKA Moskova'yı konuk edecek olan sarıkırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Eurocup şampiyonu ile THY Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek maçı basketbol çevreleri de merakla bekliyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Sıra sende CSKA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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