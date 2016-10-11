 Sıra sende CSKA Moskova – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Sıra sende CSKA Moskova

    Sıra sende CSKA Moskova
    Erkekler Basketbol Ligi'ne Best Balıkesir galibiyetiyle başlayan Odeabank gözünü THY Avrupa Ligi'ne çevirdi. Perşembe akşamı Abdi İpekçi'de CSKA Moskova'yı konuk edecek olan sarıkırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Eurocup şampiyonu ile THY Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek maçı basketbol çevreleri de merakla bekliyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:11
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