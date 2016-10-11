Sakatlardan kötü haber
Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Eren Derdiyok’un MR’ları çekildi. Sonuçlar yarın belli olacak. Ancak üç oyuncunun da Gençlerbirliği maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.
Milli takımlardan sakat dönen Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Hakan Balta'nın ayrı ayrı MR'ları çekildi. Üç oyuncunun durumları, yarın alınacak test sonuçlarından sonra belli olacak. Ancak ilk bulgular üçünün de oynamasının zor olduğu yönünde. Antalyaspor maçında ilk yarıda oyundan çıkan Sneijder'in, sakatlığının tekrarladığı öğrenilirken, yıldız oyuncunun milli maçta oynayarak büyük hata yaptığı belirlendi.
EREN'DE GERİLME
Eren'in ise kalça ve kasığındaki gerilme yüzünden yürümekte bile zorlandığı bildirildi. Hakan Balta'nın ise sağ uyluğunda ödem olduğu öğrenildi.
KORAY VE BERK DE YOK
BU sezon sakatlıklardan yana şanssız olan Cimbom'da Koray Günter ve Berk İsmail Ünsal'ın da tedavileri devam ediyor.
MİLLİ ARA DA İLAÇ OLAMADI
Milli arada takıma katılmaları beklenen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un dönüşleri de gecikti. Üç oyuncu henüz takımla çalışmalara başlayamazken, durumları bu hafta yapılacak idmanlarda belli olacak. Serdar Aziz ve Sigthorsson'un Gençlerbirliği maçına yetişme şanslarının düşük olduğu gelen haberler arasında. De Jong'da ise umut var...
JOSUE'YE İLK 11 ŞANSI DOĞDU
Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında başarılı futbolunu bir golle süsleyen Josue Pusqueira, ilk onbire göz kırptı. Sneijder'in yokluğunda orta sahada kimi oynatacağını düşünen Riekerink, Portekizli oyuncuyu da alternatifler arasına yazdı. Josue, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 maçta toplam 90 dakika şans bulurken, hepsinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
EREN'DE GERİLME
Eren'in ise kalça ve kasığındaki gerilme yüzünden yürümekte bile zorlandığı bildirildi. Hakan Balta'nın ise sağ uyluğunda ödem olduğu öğrenildi.
KORAY VE BERK DE YOK
BU sezon sakatlıklardan yana şanssız olan Cimbom'da Koray Günter ve Berk İsmail Ünsal'ın da tedavileri devam ediyor.
MİLLİ ARA DA İLAÇ OLAMADI
Milli arada takıma katılmaları beklenen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un dönüşleri de gecikti. Üç oyuncu henüz takımla çalışmalara başlayamazken, durumları bu hafta yapılacak idmanlarda belli olacak. Serdar Aziz ve Sigthorsson'un Gençlerbirliği maçına yetişme şanslarının düşük olduğu gelen haberler arasında. De Jong'da ise umut var...
JOSUE'YE İLK 11 ŞANSI DOĞDU
Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında başarılı futbolunu bir golle süsleyen Josue Pusqueira, ilk onbire göz kırptı. Sneijder'in yokluğunda orta sahada kimi oynatacağını düşünen Riekerink, Portekizli oyuncuyu da alternatifler arasına yazdı. Josue, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 maçta toplam 90 dakika şans bulurken, hepsinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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