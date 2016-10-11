 Sakatlardan kötü haber – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Sakatlardan kötü haber

    Sakatlardan kötü haber

    Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Eren Derdiyok’un MR’ları çekildi. Sonuçlar yarın belli olacak. Ancak üç oyuncunun da maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

    Milli takımlardan sakat dönen Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Hakan Balta'nın ayrı ayrı MR'ları çekildi. Üç oyuncunun durumları, yarın alınacak test sonuçlarından sonra belli olacak. Ancak ilk bulgular üçünün de oynamasının zor olduğu yönünde. maçında ilk yarıda oyundan çıkan Sneijder'in, sakatlığının tekrarladığı öğrenilirken, yıldız oyuncunun milli maçta oynayarak büyük hata yaptığı belirlendi.

    EREN'DE GERİLME
    Eren'in ise kalça ve kasığındaki gerilme yüzünden yürümekte bile zorlandığı bildirildi. Hakan Balta'nın ise sağ uyluğunda ödem olduğu öğrenildi.

    KORAY VE BERK DE YOK
    BU sezon sakatlıklardan yana şanssız olan Cimbom'da Koray Günter ve Berk İsmail Ünsal'ın da tedavileri devam ediyor.

    MİLLİ ARA DA İLAÇ OLAMADI
    Milli arada takıma katılmaları beklenen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un dönüşleri de gecikti. Üç oyuncu henüz takımla çalışmalara başlayamazken, durumları bu hafta yapılacak idmanlarda belli olacak. Serdar Aziz ve Sigthorsson'un maçına yetişme şanslarının düşük olduğu gelen haberler arasında. De Jong'da ise umut var...

    JOSUE'YE İLK 11 ŞANSI DOĞDU
    Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında başarılı futbolunu bir golle süsleyen Josue Pusqueira, ilk onbire göz kırptı. Sneijder'in yokluğunda orta sahada kimi oynatacağını düşünen Riekerink, Portekizli oyuncuyu da alternatifler arasına yazdı. Josue, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 maçta toplam 90 dakika şans bulurken, hepsinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:21
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