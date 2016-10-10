 Zafer Cimbom’un – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Zafer Cimbom’un

    Zafer Cimbom’un

    Odeabank zaman zaman zorlandığı maçta Best Balıkesir’i 9 sayı farkla devirdi. Aslan blok şov (8) yaparken, 24 top kaybı dikkat çekti.

    Sarı-kırmızılılar, erkekler basketbol liginde sezona zaferle "Merhaba" dedi. Cimbom sahasında ligin yeni ekiplerinden Best Balıkesir'i konuk etti. Yüksek skorlu geçen ilk çeyrek 23-22 Aslan'ın üstünlüğüyle bitti, sarı-kırmızılılar soyunma odasına da 42-39 galip girdi. Üçüncü çeyrekte Sinan, Tyus, Daye ve Emir Preldzic'in basketleriyle 13-2'lik seri bulan Galatasaray farkı 14 sayıya (55-41) çekti. Green'in önderliğinde 10-2'lik seriyle Best Balıkesir'in cevabı gecikmedi. Son 10 dakikaya 60-53 Cimbom avantajlı şekilde girdi.

    10 DAKİKA DURDU
    Maçta dördüncü çeyreğin başında 24 saniye cihazının bozulması üzerine 10 dakikalık ara verildi. Balıkesir mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 4'e kadar indirdi. Preldzic'in tecrübesiyle oyunu doğru kontrol etti, mücadeleden de 81-72 galip ayrıldı. Cimbom maç boyu 8 blok yaptı. Ancak 24 top kaybı Aslan için gelecek adına sıkıntılı istatistik olarak göze çarptı.

    'KAZANDIK AMA İYİ DEĞİLDİK'
    Galatasaray'ın koçu Ergin Ataman galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi, çok hata yaptıklarını ekledi. Deneyimli çalıştırıcı "Russ Smith istikrarsız. Savunmada sorunları var. Micov da hazır değil. Preldzic üzerinden organizasyon yaptık. Kazandık ama tatmin edici bir basketbol oynamadık" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:55
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