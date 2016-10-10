Zafer Cimbom’un
Galatasaray Odeabank zaman zaman zorlandığı maçta Best Balıkesir’i 9 sayı farkla devirdi. Aslan blok şov (8) yaparken, 24 top kaybı dikkat çekti.
10 DAKİKA DURDU
Maçta dördüncü çeyreğin başında 24 saniye cihazının bozulması üzerine 10 dakikalık ara verildi. Balıkesir mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 4'e kadar indirdi. Preldzic'in tecrübesiyle Galatasaray oyunu doğru kontrol etti, mücadeleden de 81-72 galip ayrıldı. Cimbom maç boyu 8 blok yaptı. Ancak 24 top kaybı Aslan için gelecek adına sıkıntılı istatistik olarak göze çarptı.
'KAZANDIK AMA İYİ DEĞİLDİK'
Galatasaray'ın koçu Ergin Ataman galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi, çok hata yaptıklarını ekledi. Deneyimli çalıştırıcı "Russ Smith istikrarsız. Savunmada sorunları var. Micov da hazır değil. Preldzic üzerinden organizasyon yaptık. Kazandık ama tatmin edici bir basketbol oynamadık" ifadelerini kullandı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:55
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
VEYSEL BU GURUR SENİN BÖBÜRLEN TERİM PARALAR CEBE
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
MERSIN33 SORMAZLARMI ADAMA HOCAMISIN YOKSA BAŞKA ÜLKYEMI CALISIYORSUNUZ DİYE BU KOMEDI NEDIR YA YENECEGIMIZ TAKIMA KARSI KORKAK OYNAYAN BIR TAKIM VAR !
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
yusuf 79 milyonuz diye övündügünüz türkiye 325 bin nüfuslu izlanda veya benzer ülkelere defalarca yeniliyorsa. kendi kendimizi aldatarak, hic bosu bosuna sorun nerede diye yorulmayalim. "islam da reform olmadan da bu durum degismez. :(
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