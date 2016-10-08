 Hamit ayrılıyor – Fotomaç – 08 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hamit ayrılıyor

    Hamit ayrılıyor
    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Aslan'a uzun süredir faydalı olamayan Hamit Altıntop ayrılık kararı aldı. Süper Lig ve 'dan teklifler alan tecrübeli oyuncunun nereyi tercih edeceği merak konusu. Yönetim de ayrılığına sıcak bakıyor.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamit ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.