Hamit ayrılıyor
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Aslan'a uzun süredir faydalı olamayan Hamit Altıntop ayrılık kararı aldı. Süper Lig ve Bundesliga'dan teklifler alan tecrübeli oyuncunun nereyi tercih edeceği merak konusu. Yönetim de ayrılığına sıcak bakıyor.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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