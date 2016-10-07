Ceza kapıda!
UEFA’nın verdiği 1 yıllık men cezasının ardından hiçbir önlem alınmadığını belirten Adnan Öztürk “6 aylık zarar 79 milyon TL. UEFA’dan 1 sene ceza yedik bence seneye yine yiyeceğiz” dedi.
Galatasaray'ın eski yöneticisi ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in verdiği sözleri yerine getiremediğini ve Avrupa'dan bir yıl daha men tehlikesi olduğunu açıkladı. Özbek'in, 'Tasarruf yapacağım, giderleri, zararı azaltacağım' diyerek yola çıktığını anlatan Öztürk, "Bu söylenenler karşılık bulmadı. UEFA'dan 1 sene ceza yedik bence seneye yine yiyeceğiz. 6 aylık zarara bakıyorum sadece futbolun 6 aylık zararı 79 milyon TL. Yani bir senede (160 milyon TL) 50 milyon dolar'a yakın zarar edeceğimiz ortada" diye konuştu.
ALIŞKANLIKLAR SÜRÜYOR
Genel yönetim giderlerinde yüzde 22'lik artış olduğunu kaydeden Adnan Öztürk, "Personel sayısında değişim yok. Kimse kur farkının arkasına sığınmasın. 30 Haziran 2016 kuru ile 31 Aralık 2015 kuru aynı; 2.90. Yönetsel anlamda hiçbir tasarrufa gitmiyorsunuz. Başınıza gelen musibetlerle ilgili hiçbir önlem almıyorsunuz. Eski alışkanlıkları devam ettiriyorsunuz" ifadesini kullandı.
EDEBİYATA GEREK YOK
Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın hesabı kitabı çok basit. Yüzlerce sayfa detaylar var ama Galatasaray'da futboldan senede 40 milyon dolar tasarruf etmek durumundayız. Gelirlerimiz cidden fena değil. Yani Galatasaray ve futbol anlamında bu kadar kötü bir 6 ay yaşadık. 6 ayda Galatasaray'ın gelirleri bu kadar kötülüğe rağmen 225 milyon TL . Dolayısıyla gelirlerimiz çok düşük, ölüyoruz bitiyoruz edebiyatına gerek yok.
RİVA VE FLORYA AYRI OYLANSIN
Öztürk, 22 Ekim'de yapılacak Riva ve Florya projeleriyle ilgili yetki kongresini ise şöyle değerlendirdi: 230 milyon dolar banka borcu Galatasaray için büyüktür. Bunun için bir stratejik plan ortaya koymak lazım, biz onu koymuyoruz, mal satmayı tercih ediyoruz. Riva'nın bugünkü değeri 330 milyon dolar; banka borçlarını bunu fazlasıyla karşılıyor. Dolayısıyla; Riva-Florya ayrı ayrı oylansın. En iyi kararı genel kurul üyeleri verecektir. Miras yedi olmaya gerek yok.
KİMSE BEDAVA DEMESİN
Galatasaray'ın 'Türk Telekom Arena Stadı'nı bedavaya yaptırdığı' şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Öztürk, "Ben o projenin içinde çok çalışmış ve çaba sarf etmiş biriyim. Devletin sadece Ali Sami Yen projesinden benim hesabıma göre 800 milyon dolar karı vardır. Dolayısıyla Galatasaray bedava stat yaptı gibi söylemleri geçelim. Devlet bu işten 800 milyon dolar para kazanmıştır. Devlet hepimizin devleti. Dolayısıyla helali hoş olsun ama kimse de Galatasaray bedava stat yaptı demesin. Ayrıca hâlâ o stadın Galatasaray'a devri yapılmadı" dedi.
ÖZTÜRK'TEN KISA KISA
?Mirasyedi çağını başlatıyor muyuz!
Dursun başkanın söylediği gibi, 22 Ekim'deki Genel Kurul, Galatasaray Tarihi'nin en önemli Genel Kurulu. Galatasaraylılar'ın bu kongreye ilgi göstermesi gerekir. Galatasaray'da mirasyedi çağını başlatıyor mu, başlatmıyor muyuz bunun kararı vereceğiz.
Bu sunumla benimle çalışamazlar
Geçen Divan Toplantısı'nda verdikleri bir sunum vardı; şahsen benim çalışma arkadaşlarım bana böyle bir sunum hesap-kitap getirse benimle çalışamazlar. Her şeyi şeffaf olarak açıklamaları gerekiyor.
henüz ahım şahım durumda değiliz
Futbolcuların şevklerini kırmak istemiyorum ama çok da öyle ahım şahım uçuyor kaçıyor bir durumda değiliz. Ama moral olarak yukarı doğru çıkmaya başlamak iyidir. Daha da iyi olacağız.
Riekerink beyefendi ve sempatik
Galatasaray çok büyük bir takım. Riekerink için bu enteresan bir deneyim. Hiçbir tecrübesi yok tabi. Fakat son derece sempatik, beyefendi, taraftarın sempatisini kazandı, umarım başarılı olur.
ALIŞKANLIKLAR SÜRÜYOR
Genel yönetim giderlerinde yüzde 22'lik artış olduğunu kaydeden Adnan Öztürk, "Personel sayısında değişim yok. Kimse kur farkının arkasına sığınmasın. 30 Haziran 2016 kuru ile 31 Aralık 2015 kuru aynı; 2.90. Yönetsel anlamda hiçbir tasarrufa gitmiyorsunuz. Başınıza gelen musibetlerle ilgili hiçbir önlem almıyorsunuz. Eski alışkanlıkları devam ettiriyorsunuz" ifadesini kullandı.
EDEBİYATA GEREK YOK
Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın hesabı kitabı çok basit. Yüzlerce sayfa detaylar var ama Galatasaray'da futboldan senede 40 milyon dolar tasarruf etmek durumundayız. Gelirlerimiz cidden fena değil. Yani Galatasaray ve futbol anlamında bu kadar kötü bir 6 ay yaşadık. 6 ayda Galatasaray'ın gelirleri bu kadar kötülüğe rağmen 225 milyon TL . Dolayısıyla gelirlerimiz çok düşük, ölüyoruz bitiyoruz edebiyatına gerek yok.
RİVA VE FLORYA AYRI OYLANSIN
Öztürk, 22 Ekim'de yapılacak Riva ve Florya projeleriyle ilgili yetki kongresini ise şöyle değerlendirdi: 230 milyon dolar banka borcu Galatasaray için büyüktür. Bunun için bir stratejik plan ortaya koymak lazım, biz onu koymuyoruz, mal satmayı tercih ediyoruz. Riva'nın bugünkü değeri 330 milyon dolar; banka borçlarını bunu fazlasıyla karşılıyor. Dolayısıyla; Riva-Florya ayrı ayrı oylansın. En iyi kararı genel kurul üyeleri verecektir. Miras yedi olmaya gerek yok.
KİMSE BEDAVA DEMESİN
Galatasaray'ın 'Türk Telekom Arena Stadı'nı bedavaya yaptırdığı' şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Öztürk, "Ben o projenin içinde çok çalışmış ve çaba sarf etmiş biriyim. Devletin sadece Ali Sami Yen projesinden benim hesabıma göre 800 milyon dolar karı vardır. Dolayısıyla Galatasaray bedava stat yaptı gibi söylemleri geçelim. Devlet bu işten 800 milyon dolar para kazanmıştır. Devlet hepimizin devleti. Dolayısıyla helali hoş olsun ama kimse de Galatasaray bedava stat yaptı demesin. Ayrıca hâlâ o stadın Galatasaray'a devri yapılmadı" dedi.
ÖZTÜRK'TEN KISA KISA
?Mirasyedi çağını başlatıyor muyuz!
Dursun başkanın söylediği gibi, 22 Ekim'deki Genel Kurul, Galatasaray Tarihi'nin en önemli Genel Kurulu. Galatasaraylılar'ın bu kongreye ilgi göstermesi gerekir. Galatasaray'da mirasyedi çağını başlatıyor mu, başlatmıyor muyuz bunun kararı vereceğiz.
Bu sunumla benimle çalışamazlar
Geçen Divan Toplantısı'nda verdikleri bir sunum vardı; şahsen benim çalışma arkadaşlarım bana böyle bir sunum hesap-kitap getirse benimle çalışamazlar. Her şeyi şeffaf olarak açıklamaları gerekiyor.
henüz ahım şahım durumda değiliz
Futbolcuların şevklerini kırmak istemiyorum ama çok da öyle ahım şahım uçuyor kaçıyor bir durumda değiliz. Ama moral olarak yukarı doğru çıkmaya başlamak iyidir. Daha da iyi olacağız.
Riekerink beyefendi ve sempatik
Galatasaray çok büyük bir takım. Riekerink için bu enteresan bir deneyim. Hiçbir tecrübesi yok tabi. Fakat son derece sempatik, beyefendi, taraftarın sempatisini kazandı, umarım başarılı olur.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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