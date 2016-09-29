 Tam 43 bin kişi izledi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Tam 43 bin kişi izledi

    Tam 43 bin kişi izledi
    Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 5. haftanın en popüler golü Eren Derdiyok'tan geldi. Ligin 5. haftasında atılan toplam 23 gol, 155 bin 929 kez izlenirken deplasmanında 'ı öne geçiren başarılı oyuncunun golü, 43 bin 492 kez takip edildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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