 Sağ bekte değişim – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Sağ bekte değişim

    Sağ bekte değişim
    maçından 1 puanla ayrılan 'da teknik direktör Riekerink kadroda yapacağı ilk değişikliği belirledi. Sakatlığını atlattıktan sonra uzun süredir takıma monte etme adına hazırladığı Luis Cavanda'nın fiziksel durumu, kondisyonundan memnun olan Hollandalı hoca, oyuncusuna ilk kez 11'de yer verme kararı aldı. Bu durumda Sabri kulübeye geçecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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