 ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı'' – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''

    ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
    Ünal Aysal döneminde kulübün imkanlarının çok daha geniş olduğuna vurgu yapan Nazifoğlu, "Üç-dört sene önce bayağı bir para harcandı. Kulübe de yine önemli rakamlar girdi. Öyle zamanlarda bizim gibi emekçiler yer bulamazlar. Biz buraya ancak böyle zor günlerde gelebiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu. Dün, "Ünal Aysal almasaydı Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı. Bunu inkar edemeyiz" ifadesini kullandı.

    TFF'Yİ ES GEÇMEDİ
    Federasyonu Yönetim Kurulu da Levent Nazifolu'nun açıklamalarından nasibini aldı: "Milli Takım'da Terim ve Arda arasındaki ihtilaf bizi üzüyor. İkisi de Galatasaraylı. Artık TFF yöneticilerinin de araya girip bu konuyu halletmeleri lazım. Bir Galatasaraylı olarak bu durum bizi üzüyor. Futbolcu ve teknik adam tartışıyor ortada idareci yok. Böyle şey olmaz!"
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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