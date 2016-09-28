''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
Ünal Aysal döneminde kulübün imkanlarının çok daha geniş olduğuna vurgu yapan Nazifoğlu, "Üç-dört sene önce bayağı bir para harcandı. Kulübe de yine önemli rakamlar girdi. Öyle zamanlarda bizim gibi emekçiler yer bulamazlar. Biz buraya ancak böyle zor günlerde gelebiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu. Dün, "Ünal Aysal almasaydı Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı. Bunu inkar edemeyiz" ifadesini kullandı.
TFF'Yİ ES GEÇMEDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da Levent Nazifolu'nun açıklamalarından nasibini aldı: "Milli Takım'da Terim ve Arda arasındaki ihtilaf bizi üzüyor. İkisi de Galatasaraylı. Artık TFF yöneticilerinin de araya girip bu konuyu halletmeleri lazım. Bir Galatasaraylı olarak bu durum bizi üzüyor. Futbolcu ve teknik adam tartışıyor ortada idareci yok. Böyle şey olmaz!"
TFF'Yİ ES GEÇMEDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da Levent Nazifolu'nun açıklamalarından nasibini aldı: "Milli Takım'da Terim ve Arda arasındaki ihtilaf bizi üzüyor. İkisi de Galatasaraylı. Artık TFF yöneticilerinin de araya girip bu konuyu halletmeleri lazım. Bir Galatasaraylı olarak bu durum bizi üzüyor. Futbolcu ve teknik adam tartışıyor ortada idareci yok. Böyle şey olmaz!"
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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