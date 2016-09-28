 Dikmen unutulmadı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Dikmen unutulmadı

    Dikmen unutulmadı
    , ultrAslan kurucularından ve genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'i ölümünün 8. yılında andı. Yayınlanan mesajda, "Kendi deyimiyle Galatasaray'ı bir yaşam biçimi olarak hayatına sokan Alpaslan Dikmen sadece takımımız değil, tüm taraftarların saygı duyduğu bir isim olarak anılmaya devam ediyor. Aramızdan ayrılışının 8. yılında keşke çıkıp şaka desen... Galatasaray Ailesi ve Camiası olarak sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:10
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