Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede
Galatasaray’ın sezon başında Herta Berlin’den transfer ettiği Tolga Ciğerci, oynadığı oyunla istatistiklerde kendine zirvede yer edindi.
Galatasaray'ın yeni transflerinden Tolga Ciğerci, pas ve topla buluşma başta olmak üzere oynadığı oyunla takımına büyük katkı sağlıyor. Tolga Ciğerci, Süper Lig'de oynanan 5 maçta da 90 dakika forma giydi. Maç başına 92 pasla sarı-kırmızılı ekipte en çok pas yapan 24 yaşındaki oyuncu, yüzde 88 pas isabet oranı ile oynuyor. Başarılı futbolcu rakip sahada ise maç başına 49 pas yapıyor. Ortalama 110 kez topla buluşan orta saha oyuncusu, maç başına girdiği 13 ikili mücadeleden yüzde 72'sini kazanıyor. Savunma alanında da dikkatleri üzerine toplayan genç futbolcu maç başına 8 top kazanıyor.
Tolga Ciğerci'nin formasını giydiği Galatasaray, ligde oynanan 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi ve 11 puan topladı.
Tolga Ciğerci'nin formasını giydiği Galatasaray, ligde oynanan 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi ve 11 puan topladı.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 12:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 8
Yorum
Realist Ben Cehennem bilmem ne gibi yanlış yakıştırmalardan hoşlanmam, lakin biz o stada gidip tur atladık, onlar K.Köydeki baskıdan korksunlar...
- Robben ve Ribery'li ders
Toplam 7
Yorum
Sneijder_W Galatasaray'ın yetiştirdiği Ribery'nin videolarını izlersiniz de... Biz de Bruma'ya Messi videoları izletirsek o zaman ne olacak ? Bunları hiç düşünmüyorsunuz dimi ? Siz giderken biz geliyorduk.. haydi ben kaçar..
- Osmanlıspor'un zorlu haftası
Toplam 3
Yorum
ne iyisi fbde persembe mac yapiyo, volkandemirelin dedigi gibi feyenord ve osmanli feneri dagitirsa sasirmayin. e osmanlida güclü rakip
Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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