Celtic, Rangers'ı devirdi
Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde, Celtic deplasmanda Rangers'ı 2-1 mağlup etti.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk olduğu Rangers'ı 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.
Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers, Kenny Miller'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Celtic, bu gole 34. dakikada Moussa Dembele ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 70. dakikada Scott Sinclair'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka golün olmadığı karşılaşma Celtic'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla, 21. haftası oynanan ligde bir maçı eksik Celtic, puanını 58'e çıkardı ve en yakın rakibi Rangers'ın 19 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise Premiership'te 4. yenilgisini yaşadı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
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