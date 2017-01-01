''Rüyam şampiyonluk''

Sarı-lacivertli takımda muhteşem bir ilk yarı geçiren Lens'e, tatilini geçirdiği ülkesi Hollanda'da Fenerbahçe ile ilgili sorulara yanıt verdi. İstanbul'da çok mutlu olduğunu anlatan yıldız futbolcu, şampiyonluk kupası kaldırmak istediğini, bunun rüyalarını süslediğini ifade etti.