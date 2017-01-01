''Neden olmasın''
Lokomotiv Moskova Başkanı İlya Gerkus, Emenike ile ilgilendikleri yönündeki haberlere açıklık getirdi.
SESSİZ KALIYOR
Emenike, transferi hakkında sır vermemeyi tercih ediyor. Bu konudaki sessizliğini koruyan 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldım ve şu anda benim için tek gerçek bu. İleride neler olacağını hep birlikte göreceğiz" demekle yetindi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
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