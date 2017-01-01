 ''Neden olmasın'' – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Neden olmasın''

    ''Neden olmasın''

    Başkanı , ile ilgilendikleri yönündeki haberlere açıklık getirdi.

    Gerkus, "Şu anda transferlerle ilgili konuşmam doğru olmaz. Ama 'yi Spartak Moskova'dan tanıyoruz. Rusya futboluna damga vuran bir performans sergilemişti. Neden olmasın..." şeklindeki sözleriyle dedikoduların boş olmadığını gösterdi.

    SESSİZ KALIYOR
    Emenike, transferi hakkında sır vermemeyi tercih ediyor. Bu konudaki sessizliğini koruyan 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldım ve şu anda benim için tek gerçek bu. İleride neler olacağını hep birlikte göreceğiz" demekle yetindi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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