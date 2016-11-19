Ozan’da karar günü
Derbide sakat Lens'in yerine çok büyük ihtimalle Emenike oynayacak. Ancak Advocaat, planında son anda değişikliğe de gidebilir. Cezalı Topal'ın yerine Neustadter ve Alper'in şansları eşit. Ozan Tufan'ın durumu ise hala belirsiz. Genç oyuncu, bugünkü 'yüksek tempo' testini geçerse 11 için güçlü aday olacak, aksi halde yedek başlayacak.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:37
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