 F.Bahçe’ye “yeşil ışık” yaktı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe’ye “yeşil ışık” yaktı

    F.Bahçe’ye “yeşil ışık” yaktı
    Kanarya'nın 'in yerine düşündüğü Peru Milli Takımı'nın sağ beki , sarı-lacivertlilere açık mesaj verdi. Universidad San Martin takımında oynayan 27 yaşındaki futbolcu, "'yi duydum. Benimle ilgilendiklerini de biliyorum. 'de futbol oynamayı ben de arzu ederim. Futbolumu geliştirecek ve devamlı süre bulacağım bir kulüpte oynamak istiyorum" dedi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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