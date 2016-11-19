F.Bahçe’ye “yeşil ışık” yaktı
Kanarya'nın Gregory van der Wiel'in yerine düşündüğü Peru Milli Takımı'nın sağ beki Aldo Corzo, sarı-lacivertlilere açık mesaj verdi. Universidad San Martin takımında oynayan 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'yi duydum. Benimle ilgilendiklerini de biliyorum. Türkiye'de futbol oynamayı ben de arzu ederim. Futbolumu geliştirecek ve devamlı süre bulacağım bir kulüpte oynamak istiyorum" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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