 Fener’de herkes ilk 11’de! – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fener’de herkes ilk 11’de!

    Fener’de herkes ilk 11’de!
    Derbi hazırlıklarını sürdüren , dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Derbide zafere bilenen sarı-lacivertli futbolcuların hırslı ve istekli görüntüleri, teknik heyetin yüzünü güldürdü. İdmanda sakat Lens dışında tüm futbolcularını çift kalelerde dönüşümlü olarak birbirlerine rakip yapan Advocaat, derbinin kadrosu için renk vermiyor. Hollandalı çalıştırıcının, tüm futbolcularından ilk 11'de oynayacakmış gibi hazır olmalarını istiyor.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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