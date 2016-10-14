Obra'dan uyarılar

Kanarya'nın tecrübeli hocası Obradovic, Bamberg sınavı öncesi temkinli konuştu. Çok zor biri maça çıkacaklarını belirten Sırp çalıştırıcı, "Çok iyiler ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Çünkü rakibin iyi yapabildiği birçok şey var" sözlerini sarfetti.