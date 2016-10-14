Obra'dan uyarılar
Kanarya'nın tecrübeli hocası Obradovic, Bamberg sınavı öncesi temkinli konuştu. Çok zor biri maça çıkacaklarını belirten Sırp çalıştırıcı, "Çok iyiler ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Çünkü rakibin iyi yapabildiği birçok şey var" sözlerini sarfetti.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Obra'dan uyarılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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