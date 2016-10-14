 Obra'dan uyarılar – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Obra'dan uyarılar

    Obra'dan uyarılar
    Kanarya'nın tecrübeli hocası Obradovic, Bamberg sınavı öncesi temkinli konuştu. Çok zor biri maça çıkacaklarını belirten Sırp çalıştırıcı, "Çok iyiler ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Çünkü rakibin iyi yapabildiği birçok şey var" sözlerini sarfetti.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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