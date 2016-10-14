Bir gün iznin ardından devam
Kanarya, Alanyaspor maçının hazırlıklarına 1 gün iznin ardından dün devam etti. Öğleden sonra yapılan idmana milliler İsmail, Şener, Mehmet Topal ve Volkan Şen de katıldı. Advocaat, takımına dar alanda pas ve hücum-defans organizasyonları çalıştırdı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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