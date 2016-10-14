 Bir gün iznin ardından devam – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Bir gün iznin ardından devam

    Bir gün iznin ardından devam
    Kanarya, maçının hazırlıklarına 1 gün iznin ardından dün devam etti. Öğleden sonra yapılan idmana milliler İsmail, Şener, Mehmet Topal ve Volkan Şen de katıldı. Advocaat, takımına dar alanda pas ve hücum-defans organizasyonları çalıştırdı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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