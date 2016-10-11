 Risk almayacak – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Risk almayacak

    Risk almayacak
    Yedinci haftası oynanacak olan Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısı 16. haftada tamamlanacak. Ortalama 2 ay sahalardan uzak kalacak Ozan neredeyse 8 maçı kaçıracak olmasından dolayı tedavisinde acele edilmeyecek. 2. devreye hazır başlatılaca

    Kjaer gecikecek
    Kjaer'in milli takımdan dönüşü gecikecek. Danimarka Milli Takımı'nın bugün oynayacağı Karadağ sınavında forma giyecek olan tecrübeli stoper, takıma 2 gün daha geç dahil olacak. Danimarka, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3 puanla 4. sırada bulunuyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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