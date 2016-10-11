Risk almayacak

Yedinci haftası oynanacak olan Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısı 16. haftada tamamlanacak. Ortalama 2 ay sahalardan uzak kalacak Ozan neredeyse 8 maçı kaçıracak olmasından dolayı tedavisinde acele edilmeyecek. 2. devreye hazır başlatılaca



Kjaer gecikecek

Kjaer'in milli takımdan dönüşü gecikecek. Danimarka Milli Takımı'nın bugün oynayacağı Karadağ sınavında forma giyecek olan tecrübeli stoper, takıma 2 gün daha geç dahil olacak. Danimarka, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3 puanla 4. sırada bulunuyor.