Risk almayacak
Yedinci haftası oynanacak olan Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısı 16. haftada tamamlanacak. Ortalama 2 ay sahalardan uzak kalacak Ozan neredeyse 8 maçı kaçıracak olmasından dolayı tedavisinde acele edilmeyecek. 2. devreye hazır başlatılaca
Kjaer gecikecek
Kjaer'in milli takımdan dönüşü gecikecek. Danimarka Milli Takımı'nın bugün oynayacağı Karadağ sınavında forma giyecek olan tecrübeli stoper, takıma 2 gün daha geç dahil olacak. Danimarka, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3 puanla 4. sırada bulunuyor.
Kjaer gecikecek
Kjaer'in milli takımdan dönüşü gecikecek. Danimarka Milli Takımı'nın bugün oynayacağı Karadağ sınavında forma giyecek olan tecrübeli stoper, takıma 2 gün daha geç dahil olacak. Danimarka, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3 puanla 4. sırada bulunuyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Risk almayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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