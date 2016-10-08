 Oynamasa bile bize faydası var – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Oynamasa bile bize faydası var

    Oynamasa bile bize faydası var

    Kırık burnundan operasyon geçiren Martin , sürpriz bir şekilde Slovakya Milli Takımı'nın kampına katıldı.

    Cezalı olduğu için bugünkü Slovenya maçında forma giyemeyecek olan 'in, salı günkü İskoçya karşılaşmasında ise forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Slovakya'nın hocası Jan Kozak, "Martin bizim için çok önemli bir isim. Durumuna bakıp ona göre karar vereceğiz. Oynamasa bile, burada bulunmasının bile takıma faydası var" açıklamasını yaptı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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