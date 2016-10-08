Oynamasa bile bize faydası var
Kırık burnundan operasyon geçiren Martin Skrtel, sürpriz bir şekilde Slovakya Milli Takımı'nın kampına katıldı.
Cezalı olduğu için bugünkü Slovenya maçında forma giyemeyecek olan Skrtel'in, salı günkü İskoçya karşılaşmasında ise forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Slovakya'nın hocası Jan Kozak, "Martin bizim için çok önemli bir isim. Durumuna bakıp ona göre karar vereceğiz. Oynamasa bile, burada bulunmasının bile takıma faydası var" açıklamasını yaptı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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