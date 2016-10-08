Oynamasa bile bize faydası var









Kırık burnundan operasyon geçiren Martin Skrtel, sürpriz bir şekilde Slovakya Milli Takımı'nın kampına katıldı. Slovenya maçında forma giyemeyecek olan İskoçya karşılaşmasında ise forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Slovakya'nın hocası Jan Kozak, "Martin bizim için çok önemli bir isim. Durumuna bakıp ona göre karar vereceğiz. Oynamasa bile, burada bulunmasının bile takıma faydası var" açıklamasını yaptı. Cezalı olduğu için bugünkümaçında forma giyemeyecek olan Skrtel 'in, salı günkükarşılaşmasında ise forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Slovakya'nın hocası, "Martin bizim için çok önemli bir isim. Durumuna bakıp ona göre karar vereceğiz." açıklamasını yaptı. 08 Ekim 2016, Cumartesi Güncelleme: 01:29 Etiketler: Fenerbahçe, Fenerbahçe, Skrtel