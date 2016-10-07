 Sow’un hayali Dünya Kupası – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sow’un hayali Dünya Kupası

    Senegal Milli Takımı'na davet edilen Moussa Sow, Cape Werde ile oynayacakları maç öncesi ülke basınına açıklama yaptı. Tecrübeli forvet, "Her oyuncunun hayali Dünya Kupas'nda oynamaktır. Ben de bunu çok arzuluyorum" dedi. Moussa Sow ayrıca milli takımdaki oyuncu değişikliklerinin normal olduğunu, kendisinin sahada en iyisini vermek için çaba harcayacağını dile getirdi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow’un hayali Dünya Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.