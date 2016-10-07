Sow’un hayali Dünya Kupası

Senegal Milli Takımı'na davet edilen Moussa Sow, Cape Werde ile oynayacakları maç öncesi ülke basınına açıklama yaptı. Tecrübeli forvet, "Her oyuncunun hayali Dünya Kupas'nda oynamaktır. Ben de bunu çok arzuluyorum" dedi. Moussa Sow ayrıca milli takımdaki oyuncu değişikliklerinin normal olduğunu, kendisinin sahada en iyisini vermek için çaba harcayacağını dile getirdi.