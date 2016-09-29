 Zafer gecesi olsun – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Zafer gecesi olsun

    Zafer gecesi olsun

    Avrupa Ligi’ne Zorya beraberliği ile başlayan F.Bahçe, A Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam ’u konuk edecek. Tek hedef 3 puan.

    , Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında bu akşam Hollanda'nın takımını ağırlayacak. Süper Lig'de arka arkaya aldığı Kasımpaşa ve Gaziantepspor galibiyetleriyle moral bulan sarı-lacivertliler, Feyenoord'u da devirerek Avrupa Ligi'nde ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Grubundaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kanarya'da cezalı Volkan Şen dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertli yönetim, taraftarlara çağrıda bulunarak, zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi.

    MANU'NUN RAKİBİ ZORYA
    'nin de yer aldığı Avrupa Ligi A Grubu'nun diğer maçında Manchester United, Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı ağırlayacak. Manchester kentindeki 'nda yapılacak karşılaşma da 22.05'te oynanacak.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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