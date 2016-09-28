''Feyenoord korksun''
Gaziantepspor maçındaki futbollarının kendisini keyiflendirdiğini belirten sarı-lacivertli teknik adam, fantastik oynamaya başladıklarını, Feyenoord’a da Kadıköy’de büyük sorunlar yaşatacaklarını iddia etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Hollanda basınına Feyenoord maçıyla ilgili bir değerlendirme yaparken, kazanmaya daha yakın taraf olduklarını savundu. Rakiplerini çok iyi tanıdıklarını, bunun avantajını kullanacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzdeki zorluğun farkındayız. Ancak Gaziantep maçının ilk yarısını tekrar edersek, Feyenoord sorunlarla karşılaşır" dedi.
Takımının mücadele gücünün her maç arttığına işaret eden Advocaat, "Gaziantepspor maçından büyük keyif aldım. Özellikle oynadığımız fantastik futbol, hücumdaki pozisyon alışlarımız ve pas oyunundaki başarımız çok iyiydi. Tek eksiğimiz topu kolay kaybedişlerimiz ve skoru daha fazla arttıramamamız" diye konuştu.
Dick Advocaat, dünkü antrenmanda oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada ise maçın önemine dikkat çekerken, "Karşımızda Manchester United'ı yenmiş bir takım var. Onları yenersek grupta tüm dengeleri bozarız. Parolamız hücum ama bu defansif tedbirleri elden bırakacağımız anlamına gelmez. Feyenoord kesinlikle şakaya gelecek bir takım değil" uyarısında bulundu.
RVP'NİN KEYFİ YERİNDE
Feyenoord maçı hazırlıklarını aralıksız sürdüren F.Bahçe, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Önceki günkü idmana katılan Van Persie, dün de takımla çalışırken hayli keyifli göründü. Advocaat, son iki lig maçında 18 dışında kalan vatandaşını kadroya dahil edip etmeyeceğine bugün yapılacak son idmandan sonra karar verecek.
15.00'TE KONUŞUYOR
Fenerbahçe-Feyenoord maçının medya programı belli oldu. Advoccat'ın basın toplantısı bugün saat 15.00'te. Hollandalı hocaya F.Bahçeli bir futbolcu eşlik edecek. Feyenoord'un basın toplantısı ise 18.30'da. Konuk takım, 19.00'da Ülker Stadı'nda bir idman yapacak.
Takımının mücadele gücünün her maç arttığına işaret eden Advocaat, "Gaziantepspor maçından büyük keyif aldım. Özellikle oynadığımız fantastik futbol, hücumdaki pozisyon alışlarımız ve pas oyunundaki başarımız çok iyiydi. Tek eksiğimiz topu kolay kaybedişlerimiz ve skoru daha fazla arttıramamamız" diye konuştu.
Dick Advocaat, dünkü antrenmanda oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada ise maçın önemine dikkat çekerken, "Karşımızda Manchester United'ı yenmiş bir takım var. Onları yenersek grupta tüm dengeleri bozarız. Parolamız hücum ama bu defansif tedbirleri elden bırakacağımız anlamına gelmez. Feyenoord kesinlikle şakaya gelecek bir takım değil" uyarısında bulundu.
RVP'NİN KEYFİ YERİNDE
Feyenoord maçı hazırlıklarını aralıksız sürdüren F.Bahçe, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Önceki günkü idmana katılan Van Persie, dün de takımla çalışırken hayli keyifli göründü. Advocaat, son iki lig maçında 18 dışında kalan vatandaşını kadroya dahil edip etmeyeceğine bugün yapılacak son idmandan sonra karar verecek.
15.00'TE KONUŞUYOR
Fenerbahçe-Feyenoord maçının medya programı belli oldu. Advoccat'ın basın toplantısı bugün saat 15.00'te. Hollandalı hocaya F.Bahçeli bir futbolcu eşlik edecek. Feyenoord'un basın toplantısı ise 18.30'da. Konuk takım, 19.00'da Ülker Stadı'nda bir idman yapacak.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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