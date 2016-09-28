 Açık ara F.Bahçe – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Açık ara F.Bahçe

    Açık ara F.Bahçe
    Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezonun şampiyonluk oranları açıklandı. Fenerbahçe'nin açık ara favori gösterildiği ve 1.40 oran verildiği listede en yakın rakipleri olarak 4 oranla Daçka ve Anadolu Efes gösterildi. G.Saray'a şampiyonluk şansı 11, Banvit'e 25, Beşiktaş'a ve 'ya 65, Trabzonspor MP'ye de 150 oran verildi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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