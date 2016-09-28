Açık ara F.Bahçe
Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezonun şampiyonluk oranları açıklandı. Fenerbahçe'nin açık ara favori gösterildiği ve 1.40 oran verildiği listede en yakın rakipleri olarak 4 oranla Daçka ve Anadolu Efes gösterildi. G.Saray'a şampiyonluk şansı 11, Banvit'e 25, Beşiktaş'a ve Karşıyaka'ya 65, Trabzonspor MP'ye de 150 oran verildi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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