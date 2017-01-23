 U19’lar berabere – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    U19’lar berabere

    U19’lar berabere
    Akademi Takımı, Akademi Ligi'nin 21. haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresi de 2-2 sona erdi. Mücadelede siyahbeyazlı takımın gollerini Berke Doğukan (2) ile Alpay Çelebi kaydetti.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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