 Yeni çıkanlara şans tanımıyor – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Yeni çıkanlara şans tanımıyor

    Yeni çıkanlara şans tanımıyor
    , lige yeni yükselen takımlarla oynadığı son 21 maçı kaybetmedi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 16 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal ilk yarıda Alanya'yı 4-1, Karabük'ü 3-1, Adanaspor'u ise deplasmanda 2-1 yenmişti.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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