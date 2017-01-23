 Kartal’dan set yok: 3-0 – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kartal’dan set yok: 3-0

    Kartal’dan set yok: 3-0
    Voleybolda Vestel Efeler Ligi'nde İstanbul BBSK'yı ağırlayan rakibine set vermedi: 3-0. Diğer sonuçlar: İnegöl Bld.- Tokat Plevne: 3-1, Şanlıurfa Memleket-Afyon Bld. Yüntaş: 0-3, Arkas Spor-Ziraat Bankası: 2-3
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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