 Engelsiz Kartal 10’da 10 yaptı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Engelsiz Kartal 10’da 10 yaptı

    Engelsiz Kartal 10’da 10 yaptı
    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş RMK Marine, K.D.Ç. Karabükspor'u deplasmanda 70-65 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Engelsiz Kartallar'ın hocası Tacettin Çapa, "En zorlu maçlarımızdan biriydi. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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