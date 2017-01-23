Engelsiz Kartal 10’da 10 yaptı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş RMK Marine, K.D.Ç. Karabükspor'u deplasmanda 70-65 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Engelsiz Kartallar'ın hocası Tacettin Çapa, "En zorlu maçlarımızdan biriydi. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Engelsiz Kartal 10’da 10 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.