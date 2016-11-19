3 yıldız kadro dışı
Beşiktaş, Adanaspor deplasmanı öncesi savunma krizi yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş; Tosic, Rhodolfo ve Adriano'yu maç kadrosundan çıkarttı.
Savunmanın solunda Caner'in ardından Adriano ve Tosic'in de yokluğu büyük problem yaratacağa benziyor. Bu bölgede Beck'in oynaması bekleniyor. Ayrıca defans hattının merkezinde Marcelo'ya partner olabilecek iki isim Tosic ve Rhodolfo'nun ikisinin birden kadroda yer almaması sıkıntı yarattı. Adanaspor'a karşı savunmada görev yapması en muhtemel ikili Marcelo ile Atınç olacak. Sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Necip'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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