 3 yıldız kadro dışı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    3 yıldız kadro dışı

    3 yıldız kadro dışı

    Beşiktaş, Adanaspor deplasmanı öncesi savunma krizi yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş; , ve Adriano'yu maç kadrosundan çıkarttı.

    Savunmanın solunda Caner'in ardından Adriano ve 'in de yokluğu büyük problem yaratacağa benziyor. Bu bölgede Beck'in oynaması bekleniyor. Ayrıca defans hattının merkezinde Marcelo'ya partner olabilecek iki isim Tosic ve 'nun ikisinin birden kadroda yer almaması sıkıntı yarattı. Adanaspor'a karşı savunmada görev yapması en muhtemel ikili Marcelo ile Atınç olacak. Sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Necip'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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