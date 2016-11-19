Hakimiyet Beşiktaş’ta

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda topun sahibi olarak göze çarpıyor.

Çıktığı 5 deplasman maçında, en yüksek topla oynamayı %71 ile Rize karşısında yakalayan Kara Kartal, en düşüğü ise %60 ile Gençlerbirliği deplasmanında yakaladı.



MAÇ BAŞINA 6.1 İSABET

SİYAH-beyazlılar ligin en fazla isabetli şut çeken takımı olarak göze çarpıyor. Beşiktaş maç başına 6.1 isabetli şut çekiyor. Beşiktaş adına en çok isabetli şut çeken ise Anderson Talisca oldu. Brezilyalı maç başına 1.8 isabetli şut çekmeyi başardı.