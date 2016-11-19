 Quaresma rüzgarı Fransa ve Çin'i sardı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    rüzgarı Fransa ve Çin'i sardı

    Quaresma rüzgarı Fransa ve Çin'i sardı

    Fransa'nın Lille takımı ile Çin'den bazı kulüpler 'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

    Tüm bu gelişmeler de Beşiktaş yönetimini sevindiriyor. Fransızlar, siyah-beyazlıların olası bir Q7 satışından 10-12 milyon euro civarında bir rakam elde edeceğini iddia ettiler.

    KART SINIRINDA
    ile Marcelo için bugünkü Adana maçı çok önemli. İki yıldız da bugün sarı kart görmesi durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler. Güneş, iki oyuncusunu da bu konuda uyardı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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