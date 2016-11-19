Quaresma rüzgarı Fransa ve Çin'i sardı
Fransa'nın Lille takımı ile Çin'den bazı kulüpler Quaresma'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Tüm bu gelişmeler de Beşiktaş yönetimini sevindiriyor. Fransızlar, siyah-beyazlıların olası bir Q7 satışından 10-12 milyon euro civarında bir rakam elde edeceğini iddia ettiler.
KART SINIRINDA
Quaresma ile Marcelo için bugünkü Adana maçı çok önemli. İki yıldız da bugün sarı kart görmesi durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler. Güneş, iki oyuncusunu da bu konuda uyardı.
KART SINIRINDA
Quaresma ile Marcelo için bugünkü Adana maçı çok önemli. İki yıldız da bugün sarı kart görmesi durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler. Güneş, iki oyuncusunu da bu konuda uyardı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbiye Eric Abidal sürprizi
Toplam 3
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zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
- Adana'daki izdiham Tolga'yı kızdırdı
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
- Kazım: F.Bahçe tanınmıyor!
Toplam 18
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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