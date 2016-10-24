 Şampiyon hâlâ namağlup – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Şampiyon hâlâ namağlup

    Şampiyon hâlâ namağlup
    bu sezon oynadığı 12 resmi maçta da sahadan yenik ayrılmadı. Siyah-beyazlılar 12 maçın 7'sini kazanırken, 5 de beraberlik aldı. Süper Kupa'da penaltılarla yenilen Kara Kartal, 24 golle bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol attı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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