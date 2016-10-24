 Quaresma ikide 3 yaptı! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    ikide 3 yaptı!

    Quaresma ikide 3 yaptı!

    RİZE ve karşılaşmalarına yedek kulübesinde başlayan , ligde 2 hafta sonra 11'e girdi.

    maçında da 11 oynayan Portekizli yıldız ayrıca asistlerine de devam etti. Devler Ligi sınavında Adriano ve Aboubakar'ın attığı gollerin asistini yapan siyahbeyazlı futbolcu, dün de Talisca'nın attığı ilk golde öyle bir adrese tes lim pas gönderdi ki Talisca'ya sadece kafasını uzatmak kaldı.

    KARTAL GELENEK BOZDU
    , rakibini farklı yenerken, rakibinin bir serisini de bitirdi. Bu sezon Beşiktaş sınavına kadar oynadığı 7 maçın ilk yarılarında hiç gol yemeyen Antalya'da Aboubakar'ın 45. dakikadaki golü büyüyü bozdu.

    CENK 5 MAÇTIR BOŞ GEÇİYOR
    Cenk Tosun'un gol hasretini dün gece de devam etti. Beşiktaş formasıyla son golünü 24 Eylül'de 'a karşı atan Cenk Tosun, sonrasında çıktığı 5 resmi karşılaşmada da ağları havalandıramadı. Golcü oyuncu 283 dakikada rakip kalelere 17 şut atıp, 3'ünde isabet bulurken, bu şutlar da çizgiyi geçemedi. Cenk'in suskunluğunda ise Aboubakar sahneye çıktı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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