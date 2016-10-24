Quaresma ikide 3 yaptı!
RİZE ve Kayserispor karşılaşmalarına yedek kulübesinde başlayan Quaresma, ligde 2 hafta sonra 11'e girdi.
Napoli maçında da 11 oynayan Portekizli yıldız ayrıca asistlerine de devam etti. Devler Ligi sınavında Adriano ve Aboubakar'ın attığı gollerin asistini yapan siyahbeyazlı futbolcu, dün de Talisca'nın attığı ilk golde öyle bir adrese tes lim pas gönderdi ki Talisca'ya sadece kafasını uzatmak kaldı.
KARTAL GELENEK BOZDU
Beşiktaş, rakibini farklı yenerken, rakibinin bir serisini de bitirdi. Bu sezon Beşiktaş sınavına kadar oynadığı 7 maçın ilk yarılarında hiç gol yemeyen Antalya'da Aboubakar'ın 45. dakikadaki golü büyüyü bozdu.
CENK 5 MAÇTIR BOŞ GEÇİYOR
Cenk Tosun'un gol hasretini dün gece de devam etti. Beşiktaş formasıyla son golünü 24 Eylül'de Galatasaray'a karşı atan Cenk Tosun, sonrasında çıktığı 5 resmi karşılaşmada da ağları havalandıramadı. Golcü oyuncu 283 dakikada rakip kalelere 17 şut atıp, 3'ünde isabet bulurken, bu şutlar da çizgiyi geçemedi. Cenk'in suskunluğunda ise Aboubakar sahneye çıktı.
KARTAL GELENEK BOZDU
Beşiktaş, rakibini farklı yenerken, rakibinin bir serisini de bitirdi. Bu sezon Beşiktaş sınavına kadar oynadığı 7 maçın ilk yarılarında hiç gol yemeyen Antalya'da Aboubakar'ın 45. dakikadaki golü büyüyü bozdu.
CENK 5 MAÇTIR BOŞ GEÇİYOR
Cenk Tosun'un gol hasretini dün gece de devam etti. Beşiktaş formasıyla son golünü 24 Eylül'de Galatasaray'a karşı atan Cenk Tosun, sonrasında çıktığı 5 resmi karşılaşmada da ağları havalandıramadı. Golcü oyuncu 283 dakikada rakip kalelere 17 şut atıp, 3'ünde isabet bulurken, bu şutlar da çizgiyi geçemedi. Cenk'in suskunluğunda ise Aboubakar sahneye çıktı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Quaresma ikide 3 yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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