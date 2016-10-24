Gol oldu, ortalık karıştı
Antalyalı oyuncular ilk gol sonrası Barış Şimşek’in etrafını sardı 1 kırmızı, 2 sarı kart çıktı. Yardımcı hoca tribüne gönderildi
İlk yarının bitiş düdüğüyle ortam gerildi. Beşiktaş'ın attığı ilk gol öncesi faul yapıldığını söyleyen Antalyasporlu futbolcular, hakem Barış Şimşek'in etrafını sardı. Bu hengamede itirazlar artınca Şimşek, Diego Angelo'ya kırmızı kart gösterdi.
Taraftarların tepkisine maruz kalan Diego, kararı alkışlayarak protesto ederken, itirazları sürdüren Antalyalı futbolculardan Eto'o ve Deniz Kadah da sarı kart gördü.
Tüm bu olaylar sırasında sahada sürpriz bir isim de yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Bülent Albayrak, hakem Şimşek'in yanına giderek sert bir şekilde tepkide bulununca Şimşek, onu da tribüne gönderdi. Diego ve Albayrak maçın 2. yarısını tribünden izlediler.
FAUL MÜ, DEĞİL Mİ?
Maçın hararetlenmesine ve Antalyasporlu futbolcuların kart görmesine neden olan tartışmalı pozisyonun kahramanları ise Tosic ve Charles'dı. Tosic'in boşta kalan topa kayarak müdahale etmesi sonrası Charles'ın yerde kalmasına hakem Barış Şimşek devam kararı verdi. Bu pozisyonun sonrasında Aboubakar'ın da golü gelince misafir ekibin oyuncuları soluğu Şimşek'in yanında aldı. Tosic'in bu müdahalesi ve devam kararı bazı hakem otorileri tarafından 'doğru karar' olarak yorumlandı. Bazı yorumcular ise faul verilebileceğini savundu. Tosic de maç sonrası rakibi herhangi bir temasta bulunmadığını dile getirdi.
Taraftarların tepkisine maruz kalan Diego, kararı alkışlayarak protesto ederken, itirazları sürdüren Antalyalı futbolculardan Eto'o ve Deniz Kadah da sarı kart gördü.
Tüm bu olaylar sırasında sahada sürpriz bir isim de yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Bülent Albayrak, hakem Şimşek'in yanına giderek sert bir şekilde tepkide bulununca Şimşek, onu da tribüne gönderdi. Diego ve Albayrak maçın 2. yarısını tribünden izlediler.
FAUL MÜ, DEĞİL Mİ?
Maçın hararetlenmesine ve Antalyasporlu futbolcuların kart görmesine neden olan tartışmalı pozisyonun kahramanları ise Tosic ve Charles'dı. Tosic'in boşta kalan topa kayarak müdahale etmesi sonrası Charles'ın yerde kalmasına hakem Barış Şimşek devam kararı verdi. Bu pozisyonun sonrasında Aboubakar'ın da golü gelince misafir ekibin oyuncuları soluğu Şimşek'in yanında aldı. Tosic'in bu müdahalesi ve devam kararı bazı hakem otorileri tarafından 'doğru karar' olarak yorumlandı. Bazı yorumcular ise faul verilebileceğini savundu. Tosic de maç sonrası rakibi herhangi bir temasta bulunmadığını dile getirdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Gol oldu, ortalık karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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