 Gol oldu, ortalık karıştı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Gol oldu, ortalık karıştı

    Gol oldu, ortalık karıştı

    Antalyalı oyuncular ilk gol sonrası Barış Şimşek’in etrafını sardı 1 kırmızı, 2 sarı kart çıktı. Yardımcı hoca tribüne gönderildi

    İlk yarının bitiş düdüğüyle ortam gerildi. 'ın attığı ilk gol öncesi faul yapıldığını söyleyen Antalyasporlu futbolcular, hakem Barış Şimşek'in etrafını sardı. Bu hengamede itirazlar artınca Şimşek, Diego Angelo'ya kırmızı kart gösterdi.

    Taraftarların tepkisine maruz kalan Diego, kararı alkışlayarak protesto ederken, itirazları sürdüren Antalyalı futbolculardan Eto'o ve Deniz Kadah da sarı kart gördü.

    Tüm bu olaylar sırasında sahada sürpriz bir isim de yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Bülent Albayrak, hakem Şimşek'in yanına giderek sert bir şekilde tepkide bulununca Şimşek, onu da tribüne gönderdi. Diego ve Albayrak maçın 2. yarısını tribünden izlediler.

    FAUL MÜ, DEĞİL Mİ?
    Maçın hararetlenmesine ve Antalyasporlu futbolcuların kart görmesine neden olan tartışmalı pozisyonun kahramanları ise Tosic ve Charles'dı. Tosic'in boşta kalan topa kayarak müdahale etmesi sonrası Charles'ın yerde kalmasına hakem Barış Şimşek devam kararı verdi. Bu pozisyonun sonrasında Aboubakar'ın da golü gelince misafir ekibin oyuncuları soluğu Şimşek'in yanında aldı. Tosic'in bu müdahalesi ve devam kararı bazı hakem otorileri tarafından 'doğru karar' olarak yorumlandı. Bazı yorumcular ise faul verilebileceğini savundu. Tosic de maç sonrası rakibi herhangi bir temasta bulunmadığını dile getirdi.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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