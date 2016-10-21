 Hakemin hatırını(!) sordu – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Hakemin hatırını(!) sordu

    Hakemin hatırını(!) sordu
    Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı bir itirafta bulundu. Özellikle ikinci penaltının skandal bir karar olduğunu belirten Ürkmezgil, "Son 10-15 dakika başkan da stresliydi ve söyleniyordu. Başkanımız Fikret Orman verilen haksız penaltı kararlarından sonra, Rus hakem hakkında 10 dakika söylendi. Tabii ki hakemin hatırını(!) sordu (gülerek)" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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