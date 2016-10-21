Hakemin hatırını(!) sordu
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı bir itirafta bulundu. Özellikle ikinci penaltının skandal bir karar olduğunu belirten Ürkmezgil, "Son 10-15 dakika başkan da stresliydi ve söyleniyordu. Başkanımız Fikret Orman verilen haksız penaltı kararlarından sonra, Rus hakem hakkında 10 dakika söylendi. Tabii ki hakemin hatırını(!) sordu (gülerek)" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Hakemin hatırını(!) sordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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