Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı bir itirafta bulundu. Özellikle ikinci penaltının skandal bir karar olduğunu belirten Ürkmezgil, "Son 10-15 dakika başkan da stresliydi ve söyleniyordu. Başkanımız Fikret Orman verilen haksız penaltı kararlarından sonra, Rus hakem hakkında 10 dakika söylendi. Tabii ki hakemin hatırını(!) sordu (gülerek)" ifadelerini kullandı.