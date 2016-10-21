 Güneş’in İtalyan işi – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Güneş’in İtalyan işi

    Güneş’in İtalyan işi
    resmi sayfasında 'ın aldığı galibiyet sonrası "Aboubakar'ın kafası Beşiktaş'a Napoli'de başarı getirdi" manşeti atarken, Kamerunlu oyuncunun 7 maçtır gol suskunluğunu bozduğunu ve maçın anahtar oyuncusu olduğunu yazdı. Şenol Güneş için de ayrı bir parantez açan UEFA "Güneş'in İtalyan işi" manşeti atarken, tecrübeli teknik adamı övdü. Şenol Güneş'in İtalya'da aldığı 2. zafer olduğunu hatırlatan UEFA, "5 yıl önce Inter'e yaşattığı şoku, şimdi Napoli'ye yaşattı" diye yazdı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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