Güneş’in İtalyan işi
UEFA resmi sayfasında Beşiktaş'ın aldığı galibiyet sonrası "Aboubakar'ın kafası Beşiktaş'a Napoli'de başarı getirdi" manşeti atarken, Kamerunlu oyuncunun 7 maçtır gol suskunluğunu bozduğunu ve maçın anahtar oyuncusu olduğunu yazdı. Şenol Güneş için de ayrı bir parantez açan UEFA "Güneş'in İtalyan işi" manşeti atarken, tecrübeli teknik adamı övdü. Şenol Güneş'in İtalya'da aldığı 2. zafer olduğunu hatırlatan UEFA, "5 yıl önce Inter'e yaşattığı şoku, şimdi Napoli'ye yaşattı" diye yazdı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Güneş’in İtalyan işi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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