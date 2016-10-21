Aboubakar çaktı Avrupa şaştı!
Dünya Beşiktaş’ın zaferini konuşuyor... İtalyanlar, ‘Kara bir gece’, ‘Kabus’, ‘Napoli harakiri yaptı’ başlıklarını atarken; suskun forvet Aboubakar’ın Napoli’ye patladığını ve Kartal’ı uçurduğunu yazdılar.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenmesi, sadece İtalya'da değil, dünyada da büyük yankı uyandırdı. İtalyan ekibi, bireysel hatalar, savunma zaafı ve penaltı atışının kaçırılması nedenleriyle sert ifadelerle eleştirirken; Şenol Güneş'in Kartallarına da övgüler yağdırıldı. Ülkenin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "karışık işler" anlamında kullanılan bir İtalyan deyimi olan "Cose Turche (Türk şeyleri)" sürmanşetiyle çıktı ve Napoli'nin "Kara bir gece" yaşadığını belirtti. Gazete şu ifadeleri kullandı:
ACI ÇEKTİRDİLER
"Türkler güçlüydü. Napoli, Beşiktaş'a çok fazla hediye sundu, savunması ile bir felaketti. Artık onlar için zor dönem, kriz başlıyor. Bu mağlubiyetle, grupta tur atlamayı bile riske soktular. Oyun kurmada başarılı olan Napoli, top rakipteyken acı çekti! Defanstaki yüzeysellik Avrupa kupalarında affedilmiyor, Beşiktaş da bunu yaptı. Napoli 17 şut çekip, 17 korner atarken; buna karşılık Beşiktaş sadece 3 şut çekip, 3 gol buldu. Rus hakem Karasev'in ikinci penaltısı ise nezaketen bir hediye! Aboubakar herkesi krize soktu. Napoli'ye rahat vermedi."
ODUN GİBİ SAĞLAMDI
Gazete ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı: "Bu yenilgi sadece bir şanssızlık olarak görülemez. Sarri sadece oyun kuruluşunu değil, adamlarını da gözden geçirmeli. Sarri tarih yazdı. Bu bir kriz. Eğer savunman, bir dostluk maçı oynar gibi gamsızcaysa, çözülmesi gereken bir sorunun var demektir. Şenol Güneş'in savunması ise odun gibi sağlamdı. Onun takımı karşılaşmayı yöneten takımdı ve akıllı bir galibiyet elde etti." Bir diğer spor gazetesi Tuttosport da "Napoli'de kabus" ve "Napoli harakiri yaptı" başlıklarını kullandı.
ÖP FABRİ'NİN ELİNİ
İtalya'nın bir diğer önemli spor gazetesi Corriere dello Sport da "Napoli'de kabus" diye maç haberini manşetten verirken. Napoli'yi Türkler'in vurduğunu ifade eden gazete, şu yorumlarda bulundu: "Defansta hata yapan Napoli'yi Türkler vurdu. Mertens ve Gabbiadini yeterli olmadı. Napoli'de kara gece. Aboubakar'ın golü Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Kamerunlu golcü, herkesi şaşkına çevirdi. Kalece Fabri ise mucizeler fabrikası: Mertens'in 2 pozisyonu ve 1 penaltı kurtardı, gecenin kahramanı. Takım arkadaşlarının onu kucaklamaları ve elini öpmeleri gerekir."
HİNDİSTAN BİLE YAZDI
Beşiktaş'ın zaferi, dünya basınında da manşet oldu. Amerika'dan Hindistan'a ve Avrupa basınına manşet olan siyah beyazlılar, gecenin Şampiyonlar Ligi'ndeki en sürpriz sonucuna imza attığı ortak görüş oldu. Hindistan'ın Express gazetesi de siyah beyazlıların tarihi galibiyetini spor sayfası manşetine taşıdı. Gazete "Aboubakar, Beşiktaş'a Napoli karşısında şok galibiyeti getirdi" diye yazdı. Malta basını da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi galibiyeti için "Aboubakar zaferi yaşattı" manşeti attı.
ACI ÇEKTİRDİLER
"Türkler güçlüydü. Napoli, Beşiktaş'a çok fazla hediye sundu, savunması ile bir felaketti. Artık onlar için zor dönem, kriz başlıyor. Bu mağlubiyetle, grupta tur atlamayı bile riske soktular. Oyun kurmada başarılı olan Napoli, top rakipteyken acı çekti! Defanstaki yüzeysellik Avrupa kupalarında affedilmiyor, Beşiktaş da bunu yaptı. Napoli 17 şut çekip, 17 korner atarken; buna karşılık Beşiktaş sadece 3 şut çekip, 3 gol buldu. Rus hakem Karasev'in ikinci penaltısı ise nezaketen bir hediye! Aboubakar herkesi krize soktu. Napoli'ye rahat vermedi."
ODUN GİBİ SAĞLAMDI
Gazete ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı: "Bu yenilgi sadece bir şanssızlık olarak görülemez. Sarri sadece oyun kuruluşunu değil, adamlarını da gözden geçirmeli. Sarri tarih yazdı. Bu bir kriz. Eğer savunman, bir dostluk maçı oynar gibi gamsızcaysa, çözülmesi gereken bir sorunun var demektir. Şenol Güneş'in savunması ise odun gibi sağlamdı. Onun takımı karşılaşmayı yöneten takımdı ve akıllı bir galibiyet elde etti." Bir diğer spor gazetesi Tuttosport da "Napoli'de kabus" ve "Napoli harakiri yaptı" başlıklarını kullandı.
ÖP FABRİ'NİN ELİNİ
İtalya'nın bir diğer önemli spor gazetesi Corriere dello Sport da "Napoli'de kabus" diye maç haberini manşetten verirken. Napoli'yi Türkler'in vurduğunu ifade eden gazete, şu yorumlarda bulundu: "Defansta hata yapan Napoli'yi Türkler vurdu. Mertens ve Gabbiadini yeterli olmadı. Napoli'de kara gece. Aboubakar'ın golü Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Kamerunlu golcü, herkesi şaşkına çevirdi. Kalece Fabri ise mucizeler fabrikası: Mertens'in 2 pozisyonu ve 1 penaltı kurtardı, gecenin kahramanı. Takım arkadaşlarının onu kucaklamaları ve elini öpmeleri gerekir."
HİNDİSTAN BİLE YAZDI
Beşiktaş'ın zaferi, dünya basınında da manşet oldu. Amerika'dan Hindistan'a ve Avrupa basınına manşet olan siyah beyazlılar, gecenin Şampiyonlar Ligi'ndeki en sürpriz sonucuna imza attığı ortak görüş oldu. Hindistan'ın Express gazetesi de siyah beyazlıların tarihi galibiyetini spor sayfası manşetine taşıdı. Gazete "Aboubakar, Beşiktaş'a Napoli karşısında şok galibiyeti getirdi" diye yazdı. Malta basını da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi galibiyeti için "Aboubakar zaferi yaşattı" manşeti attı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Aboubakar çaktı Avrupa şaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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