Güneş’in ikinci zaferi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonspor'un başında 2011-12'de bir kez galibiyet elde eden tecrübeli hoca, siyah-beyazlılarla da ilk zaferini elde etti. Bordo-mavililerle 6 maçta birer galibiyet ve yenilgi ile 4 beraberlik alan Güneş, Kartal'la çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, bir galibiyet almayı başardı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Güneş’in ikinci zaferi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.