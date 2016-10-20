 Güneş’in ikinci zaferi! – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Güneş’in ikinci zaferi!

    Güneş’in ikinci zaferi!
    Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. 'un başında 2011-12'de bir kez galibiyet elde eden tecrübeli hoca, siyah-beyazlılarla da ilk zaferini elde etti. Bordo-mavililerle 6 maçta birer galibiyet ve yenilgi ile 4 beraberlik alan Güneş, Kartal'la çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, bir galibiyet almayı başardı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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