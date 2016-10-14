Orman Napoli'den umutlu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 19 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Napoli maçından çekinmiyor.
Dün 100.Yıl Bakırköy Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni lokalinin açılışında konuşan Başkan Fikret Orman, önce Kayseri, ardından Napoli ile deplasmanda mücadele vereceklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta umarım Beşiktaşlılar için güzel geçer" diyerek iyi bir sonuçla dönebileceklerini ifade etti. Bu arada Fikret Orman, dünkü açılış töreni öncesinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamlarında ziyaret ederek forma hediye etti.
YAKIN AMA UZAKLAR!
Fikret Orman'ın katıldığı lokal açılışına, yönetim ile arasında seçim iptali yüzünden soğuk rüzgarlar esen Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz de katıldı. Başkan Fikret Orman, Yalçın Karadeniz ile tokalaştıktan sonra lokale girişte ikilinin kurdela kesiminde aynı fotoğraf karesinde görüntülenirken; Orman'ın en önde, Karadeniz'in ise arka sıralarda kalması dikkat çekti.
Bahadır BEYARSLAN
YAKIN AMA UZAKLAR!
Fikret Orman'ın katıldığı lokal açılışına, yönetim ile arasında seçim iptali yüzünden soğuk rüzgarlar esen Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz de katıldı. Başkan Fikret Orman, Yalçın Karadeniz ile tokalaştıktan sonra lokale girişte ikilinin kurdela kesiminde aynı fotoğraf karesinde görüntülenirken; Orman'ın en önde, Karadeniz'in ise arka sıralarda kalması dikkat çekti.
Bahadır BEYARSLAN
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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