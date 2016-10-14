Ezeli rakiplerine fark attılar
Beşiktaş? Süper Lig'in son üç sezonunda deplasmandaki 37 maçta 25 kez (%68 kazanma oranı) kazandı.
Bu sezon 3 maçta 2 galibiyet; geçen sezon 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik 3 yenilgiyle 36 puan toplayan Kartal, önceki sezon ise 12 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile 37 puan toplamıştı. Beşiktaş, son üç sezonda deplasmanda 80 puan topladı ve 2.16 puan ortalamasına ulaştı. Aynı dönemde deplasmanda Fenerbahçe 1.76 ortalama, Galatasaray ise 1.57 ortalamada kaldı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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