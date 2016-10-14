 Ezeli rakiplerine fark attılar – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Ezeli rakiplerine fark attılar

    Ezeli rakiplerine fark attılar

    ? Süper Lig'in son üç sezonunda deplasmandaki 37 maçta 25 kez (%68 kazanma oranı) kazandı.

    Bu sezon 3 maçta 2 galibiyet; geçen sezon 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik 3 yenilgiyle 36 puan toplayan Kartal, önceki sezon ise 12 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile 37 puan toplamıştı. , son üç sezonda deplasmanda 80 puan topladı ve 2.16 puan ortalamasına ulaştı. Aynı dönemde deplasmanda Fenerbahçe 1.76 ortalama, Galatasaray ise 1.57 ortalamada kaldı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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