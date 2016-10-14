 100’leri güldüren adam – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    100’leri güldüren adam

    100’leri güldüren adam

    Kara Kartal’ın dinamosu , Kayseri maçında formasını Süper Lig’de 100. kez giyerek dalya diyecek

    Siyah-beyazlıların istikrar abidesi Atiba, 2013'te 'a geldi. Kanadalı yıldız, 99 lig maçının yanısıra, 20 Avrupa Kupası, 7 Kupası ve 1 de Süper Kupa maçında formasını terletti...

    Defansın önünde özellikle rakip atakları ilk karşılayan oyunculardan biri olan Atiba, 99 lig maçında 5 gol kazandırdı. İlk sezonunda bir gol sevinci yaşayan Kanadalı, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.

    Atiba, 99 lig maçının 94'ünde ilk 11'de forma giydi. İlk 11'de başladığı maçların 92'sinde 90'ar dakika sahada kalan Kanadalı yıldız, 2 karşılaşmada ise yerini başka bir isme bıraktı. Kanadalı futbolcu, bu süreçte 5 karşılaşmaya yedek başlayıp sonradan oyuna dahil oldu.

    Atiba, riskli bir bölgede görev almasına rağmen centilmen futbolu ile de dikkati çekiyor. En son 2014-15 sezonundaki Konya maçında kırmızı kart gören Kanadalı futbolcu, bu maçın ardından göre yaptığı üst üste 54 maç kart görmeyerek dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

    2015-2016'daki 34 maçta da sahada yer alan Atiba, bu sezonun ilk iki karşılaşmasında da şans buldu. Üçüncü haftadaki Kardemir maçında dinlendirilen Atiba, böylece Beşiktaş formasıyla üst üste 36 karşılaşma oynama fırsatı buldu.

    Atiba, 4'üncü sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta sadece '1' derbi maçı kaçırdı. Beşiktaş'ı bu periyotta oynadığı 13 F.Bahçe ve G.Saray lig maçlarının 12'sinde 90'ar dakika görev yapan tecrübeli oyuncu, 3 sezon önce kırmızı kart gördüğü maçın ardından oynanan derbiyi kaçırdı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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