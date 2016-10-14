‘Gökhan’lar sahada

Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Gökhan İnler'in, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

Bu sezon 6 lig maçının 3'ünde Anderas Beck'i, 3'ünde Gökhan Gönül'ü oynatan Güneş'in, yarınki mücadelede tercihini Gönül'den yana kullanacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın orta sahada ise sakatlığı geçen ve hazır durumdaki Gökhan İnler'i de yeniden Atiba'nın yanına monte etmesi bekleniyor.