 ‘Gökhan’lar sahada – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Gökhan’lar sahada

    ‘Gökhan’lar sahada

    Siyah-beyazlılarda ve 'in, maçında ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

    Bu sezon 6 lig maçının 3'ünde Anderas Beck'i, 3'ünde Gökhan Gönül'ü oynatan Güneş'in, yarınki mücadelede tercihini Gönül'den yana kullanacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın orta sahada ise sakatlığı geçen ve hazır durumdaki Gökhan İnler'i de yeniden Atiba'nın yanına monte etmesi bekleniyor.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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