‘Gökhan’lar sahada
Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Gökhan İnler'in, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.
Bu sezon 6 lig maçının 3'ünde Anderas Beck'i, 3'ünde Gökhan Gönül'ü oynatan Güneş'in, yarınki mücadelede tercihini Gönül'den yana kullanacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın orta sahada ise sakatlığı geçen ve hazır durumdaki Gökhan İnler'i de yeniden Atiba'nın yanına monte etmesi bekleniyor.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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